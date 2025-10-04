Jetten: anti-democraten willen EU van binnenuit ondermijnen

DEN BOSCH (ANP) - "Anti-democraten" willen de Europese Unie van binnenuit ondermijnen. Dat heeft D66-leider Rob Jetten gezegd in een toespraak op het congres van zijn partij in Den Bosch. "De anti-democraten zijn volhardend. Ze hebben zich zelfs over hun allergie voor Europese samenwerking heen gezet. Omdat ze de Europese Unie van binnenuit willen ondermijnen, om zo het nationalisme in heel Europa te verspreiden."

Nadat relschoppers zijn partijkantoor hadden aangevallen, bekritiseerde Rob Jetten de partijen die met PVV in een coalitie stapten. Die kritiek herhaalde hij zaterdag in zijn speech. "Ze dachten dat ze de populisten konden temmen, door met hen samen te werken. Hun eigen kiezers rekenen hen er nu genadeloos op af, terwijl extreemrechts zich juist gesterkt voelt."

Tegelijkertijd deelde Jetten complimenten uit aan GroenLinks-PvdA en CDA. Hij noemde het een "opsteker" dat GroenLinks-PvdA-leider Timmermans meer wil investeren in defensie en dat CDA'er Henri Bontenbal de hypotheekrenteaftrek wil afbouwen.