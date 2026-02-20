ECONOMIE
Verdachte van bedreigen Douwe Bob opnieuw aangehouden

Samenleving
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 17:31
AMSTERDAM (ANP) - De 39-jarige Bob ter H., die wordt verdacht van het bedreigen van zanger Douwe Bob, is opnieuw opgepakt. De man was in afwachting van zijn strafzaak vrijgelaten, maar heeft de voorwaarden die daaraan waren verbonden overtreden. Dat bevestigt zijn advocaat Willem van Vliet na berichtgeving door het AD.
Van Vliet stelt dat zijn cliënt geen nieuwe strafbare feiten heeft gepleegd, "dus ook geen feiten jegens aangever Douwe Bob". Welke voorwaarden Ter H. heeft overtreden, wil zijn advocaat niet zeggen.
Ter H. blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn zaak op 17 maart. Het Openbaar Ministerie verdenkt de Amsterdammer ervan dat hij eind juni Douwe Bob heeft bedreigd, nadat die zich vlak voor aanvang van een optreden op een Joods voetbalevenement had teruggetrokken. De zanger en zijn gezin vluchtten na de bedreiging even uit Nederland.
