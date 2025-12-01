ECONOMIE
Jetten: er is nog helemaal niemand afgevallen

Samenleving
door anp
maandag, 01 december 2025 om 11:54
DEN HAAG (ANP) - Er is nog helemaal niemand afgevallen, zei D66-leider Rob Jetten maandag voordat hij opnieuw in gesprek ging met CDA-leider Henri Bontenbal over politieke samenwerking. "Het is aan de informateur om de komende week te gaan kijken welke partijen willen meedoen."
Informateur Sybrand Buma had vrijdag juist gezegd dat een coalitie met VVD en GroenLinks-PvdA was "afgevallen". Later nuanceerde hij dat hij zich daarbij baseerde op het eerdere advies van verkenner Wouter Koolmees, en dat hij later pas zijn eigen conclusies trekt.
Volgens Jetten nam Buma "vrijwel direct" na zijn uitspraken van vrijdag contact op, "om te zeggen dat hij zich wat te kort door de bocht had uitgelaten". Een samenwerking met GroenLinks-PvdA en VVD zou nog steeds zijn "favoriete coalitie" zijn, zei de D66'er.
