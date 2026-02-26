Jetten erkent dat 'opening' nodig is op AOW-plannen coalitie

DEN HAAG (ANP) - Premier Rob Jetten erkent dat wat betreft de AOW-plannen uit het coalitieakkoord "een opening vanuit het kabinet" nodig is om de relatie met de vakbonden te herstellen. FNV, CNV en VCP hebben alle gesprekken opgeschort zolang het voornemen om de AOW-leeftijd volledig te laten meestijgen met de levensverwachting niet volledig van tafel gaat.

De bonden lieten donderdag weten nog net bereid te zijn tot een kennismakingsgesprek met het kabinet, maar geen basis te zien om daarna verder te praten. Jetten zei ook zelf te willen aanschuiven bij die kennismaking, samen met de ministers van Sociale Zaken en Economische Zaken. Hij wil de zorgen van de sociale partners "direct aanhoren".

Over het tempo waarin de AOW-leeftijd stijgt, zijn afspraken gemaakt in het pensioenakkoord dat werkgevers, vakbonden en het toenmalige kabinet in 2019 sloten. Dat het nieuwe kabinet die nu al wil openbreken, noemen de bonden een "schoffering". Ook een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer wil de plannen van tafel hebben.

Kennis maken

GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver wilde van Jetten weten hoe hij denkt weer in gesprek te komen met de vakorganisaties. Maar daar gaf de premier in het debat over de regeringsverklaring geen antwoord op. Hij herhaalde een aantal keer dat hij kennis wil maken met de sociale partners, om van daaruit te kijken hoe het verder moet.

Een aantal rechtse oppositiepartijen neemt er genoegen mee als de AOW-plannen niet worden teruggetrokken maar verzacht. Het kabinet en de coalitiepartijen lijken daartoe bereid. Een voorwaarde is wel dat de sociale partners, dus ook de vakbonden, daar nauw bij worden betrokken.