Jetten gelooft niet dat gebruik AI zijn geloofwaardigheid schaadt

DEN HAAG (ANP) - Het veelvuldig gebruik van AI voor berichtgeving op sociale media van premier Rob Jetten past zijn geloofwaardigheid niet aan, zei hij donderdag tegen media. "Nee, dat vind ik echt onzin", aldus Jetten. "Driekwart van de Nederlanders gebruikt tegenwoordig elke dag AI als hulpmiddel. En dat geldt ook voor ons in het dagelijks werk."

De Volkskrant meldde dat de premier en zijn partij D66 op grote schaal kunstmatige intelligentie gebruiken voor socialemediaberichten. Het gaat dan volgens de krant om berichten op X, Instagram, Facebook en LinkedIn.

AI werd ook gebruikt bij gevoelige onderwerpen zoals een bezoek aan het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, blijkt uit het onderzoek van de krant. Volgens Jetten moet je altijd vooraf goed bedenken wat je wil zeggen. "En ook altijd controleren wat je uiteindelijk plaatst." Hij gaat gewoon door met het gebruik van AI voor dit soort berichten. "Absoluut."