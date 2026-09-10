Minister in beroep in asielzaak over terugkeer naar Italië

DEN HAAG (ANP) - Asielminister Bart van den Brink (CDA) is in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag dat hij een asielzoeker niet mag terugsturen naar Italië. In Europa is afgesproken dat asielzoekers mogen worden teruggestuurd naar het land waar zij zich als eerste meldden. In het geval van Italië hield de rechter dat tegen, omdat de opvang daar niet op orde zou zijn.

Door problemen met de opvang houden rechters al jaren tegen dat Nederland asielzoekers naar Griekenland en Italië mag sturen. Het kabinet heeft onlangs afspraken met deze twee Zuid-Europese landen gemaakt die terugkeer wel weer mogelijk zouden maken. Maar de rechtbank Den Haag oordeelde in een zaak van een Russische asielzoeker wederom dat terugsturen niet mag.

De minister hoopt de hogere rechter ervan te overtuigen dat hij de Italiaanse regering op haar woord mag vertrouwen dat ze de opvang goed regelt, in juridisch jargon het 'vertrouwensbeginsel'.