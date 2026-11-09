Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jetten: geweld tegen Joden is nooit ver weg

Samenleving
door anp
anp091126147 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - "De les van de geschiedenis is dat geweld tegen Joden nooit ver weg is." Dat zei minister-president Rob Jetten maandag tijdens de Nationale Kristallnachtherdenking in de Portugese Synagoge in Amsterdam. Hij waarschuwde voor het opnieuw aanwakkeren van antisemitisme in Nederland.
Tijdens de herdenking wordt stilgestaan bij de Kristallnacht van 9 op 10 november 1938, toen nazi's in Duitsland Joodse winkels, woningen en synagogen verwoestten en Joden vervolgden.
De aanslag van Hamas in Israël op 7 oktober 2023 is volgens Jetten "het ultieme bewijs" dat geweld tegen Joden ook in deze tijd nooit ver weg is. Ook in Nederland laaien anti-Joodse gevoelens op door maatschappelijke verdeeldheid, zei hij.
Jetten zei dat er "geen enkel excuus" is voor bedreiging en geweld tegen Joodse Nederlanders en Joodse instellingen. Het kabinet heeft extra geld vrijgemaakt voor de beveiliging van Joodse gebouwen. Daarnaast wil het kabinet Joods leven in Nederland versterken, in overleg met de gemeenschap en de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding.
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_5316

Raakt de miljonairsbelasting van PRO en Volt jouw spaargeld? Pas vanaf zo'n €1,3 miljoen, en je huis telt niet mee

shutterstock_2832099983

Je telefoon gaat. Onbekend nummer. Je neemt op, zegt 'hallo' en hoort niets. Even later hangt de beller op. Vreemd, maar onschuldig? Dit willen oplichters echt van je weten

Een kroket, een frikandel en een kaassoufflé liggen naast elkaar op een papieren bordje.

Zin in een frituursnack? Dit is de minst ongezonde hap uit de vitrine

Een vrachtwagenchauffeur zit in de cabine van zijn vrachtwagen op een parkeerplaats langs de snelweg.

Zoveel verdient een vrachtwagenchauffeur in Nederland, Polen en omliggende landen

201021-donald-trump-dance-ew-621p

Trump belooft een ‘grote, mooie deal’ voor heel Europa, Zelensky waarschuwt voor een tweede Jalta

Een egel scharrelt in de schemering tussen bruine herfstbladeren in een tuin.

Heb je egeltjes in je tuin? Dít kun je het beste voor ze doen: 'Een te klein egelhuisje is een doodskistje'

Loading