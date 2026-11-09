Kallas: geen hoge verwachtingen van vredesbesprekingen Abu Dhabi

PARIJS (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas heeft geen hoge verwachtingen van de besprekingen over vrede in Oekraïne, die plaatsvinden in Abu Dhabi. "We zien geen enkel teken vanuit Rusland dat ze bereid zijn om te goeder trouw te onderhandelen", zei Kallas na afloop van een bijeenkomst met de G7-ministers van Buitenlandse Zaken in Parijs.

"We willen graag een staakt-het-vuren zien, zodat er daadwerkelijk kan worden onderhandeld", zei de topdiplomaat. Ook wil ze dat Rusland goede wil toont, bijvoorbeeld door niet elke dag burgers te doden en geen infrastructuur aan te vallen. Tot nu toe hebben ze dat niet gedaan."

Ze ziet geen noodzaak voor een nieuwe veiligheidsstructuur, zoals de VS willen. "We beschikken over een Europese veiligheidsarchitectuur, maar het probleem is dat Rusland zich niet aan die afspraken houdt. Onze volledige aandacht moet uitgaan naar de vraag hoe we kunnen waarborgen dat Rusland de verplichtingen die het is aangegaan daadwerkelijk nakomt", zei Kallas.

Kernwapens

De EU-buitenlandchef noemde daarbij onder meer het Memorandum van Boedapest van eind 1994, waarin Oekraïne afstand deed van zijn kernwapens in ruil voor de garantie dat Rusland het land niet zou aanvallen. Maar ook aan vele andere afspraken over veiligheid en het respecteren van soevereiniteit van landen heeft Rusland zich volgens haar niet gehouden.

"De enige partij die deze veiligheidsarchitectuur schendt, is Rusland", zei Kallas. Daarom moeten bij vredesbesprekingen "duidelijke concessies van Russische zijde komen; anders zullen we alleen maar meer van dergelijke aanvallen zien".