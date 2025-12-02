ECONOMIE
Waakhond verwijt politie falen bij Hillsborough-stadionramp

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 14:28
anp021225125 1
SHEFFIELD (ANP) - De Britse politie heeft zich bij de Hillsborough-stadionramp in 1989 schuldig gemaakt aan "fundamenteel falen" en laksheid. Dat staat in een nieuw rapport van de politiewaakhond, schrijft Sky News. Het was het grootste onafhankelijke onderzoek naar de ramp, waarbij 97 Liverpool-fans om het leven kwamen.
Ook spreken de onderzoekers van een "georkestreerde poging" om de schuld af te schuiven op de supporters. De politie hield jarenlang vol dat dronken fans van Liverpool een hek hadden geforceerd en dat het daarom veel te druk was op de tribune. Later bleek dat de politie dat hek zelf open had gezet. De slachtoffers kwamen om door verdrukking.
Volgens de waakhond zouden twaalf agenten vervolgd kunnen worden voor grove nalatigheid als ze nog steeds in dienst zouden zijn geweest, maar dat is niet het geval.
Hillsborough is de grootste stadionramp in de Britse geschiedenis. 94 mensen stierven die dag en 766 mensen raakten gewond. Drie van hen stierven later aan hun verwondingen.
