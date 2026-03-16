Van Veldhoven: EU kijkt naar voor- en nadelen prijsplafond

door anp
maandag, 16 maart 2026 om 18:44
BRUSSEL (ANP) - De EU is nog altijd aan het kijken naar de voor- en nadelen van een prijsplafond, zei minister Stientje van Veldhoven (Klimaat) na overleg met de EU-ministers voor energie. "Een prijsplafond klinkt aantrekkelijk, want dan blijft de prijs laag", zei ze. "Maar het zou ook kunnen betekenen dat we misschien geen gas meer naar Europa krijgen als de prijs in de rest van de wereld wel hoger is."
Op Europees niveau wordt gekeken naar een prijsplafond, maar ook op Nederlands niveau. Daarover heeft Van Veldhoven maandag een brief naar de Kamer gestuurd. Daarin staat dat het kabinet ook overweegt een energietoeslag in te voeren.
Volgens de minister was er in het overleg met de EU-collega's brede steun om de langetermijnplannen voor energie in stand te houden en daaraan "niet te gaan morrelen". "We snappen heel goed dat mensen graag een oplossing voor vandaag willen. Tegelijkertijd moeten we werken aan de oplossingen voor volgende week en voor volgend jaar", zei ze.
