Starmer verzekert Zelensky van Britse steun

LONDEN (ANP/AFP) - De Britse premier Keir Starmer heeft Volodymyr Zelensky verzekerd dat "de focus op Oekraïne moet blijven liggen". Hij deed dit tijdens een bezoek van de Oekraïense president aan Downing Street 10. "Er is overduidelijk een conflict gaande in Iran, in het Midden-Oosten, maar we kunnen niet uit het oog verliezen wat er aan de gang is in Oekraïne, of de noodzaak van onze steun", aldus Starmer voorafgaand aan hun privégesprek.

Eerder op de dag meldde het Verenigd Koninkrijk dat het meer gebruik wil gaan maken van de dronekennis die Oekraïne heeft opgedaan in de oorlog met Rusland. In een gezamenlijke verklaring kondigen de landen dinsdag aan hun samenwerking op dat vlak te verdiepen. Ook zegt Londen Oekraïne onverminderd te zullen blijven steunen in de strijd, met name wat betreft langeafstandsmunitie. Het VK levert Kyiv al enige tijd de Storm Shadow-langeafstandsraket.

Voorafgaand aan zijn bezoek aan Downing Street 10 had Zelensky een onderhoud met koning Charles.