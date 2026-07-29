ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jetten hekelt 'lelijk vandalisme' om azc in Engelen

Samenleving
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 21:05
anp290726187 1
DEN HAAG (ANP) - Minister-president Rob Jetten heeft de bekladdingen van onder meer huizen in de Brabantse plaats Engelen veroordeeld. "Wat een lelijk vandalisme", aldus de premier in een bericht op X. In Engelen werden eerder deze week woningen en auto's beklad met leuzen tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp, dat bij de gemeente Den Bosch hoort.
"Samenleven is een van de kernwaarden van Nederland", schrijft Jetten. "Verschillende meningen mogen daarbinnen bestaan, daarover gaan we met elkaar in gesprek. Voor het intimideren van mensen die zich inzetten voor mensen die zijn gevlucht voor oorlog is geen enkele rechtvaardiging."
Het bericht kwam enkele uren na een dringende oproep van PRO-leider Jesse Klaver aan Jetten om zich uit te spreken. "Het kabinet en voorop de premier hebben de plicht een grens te trekken", schreef hij op LinkedIn. Klaver verweet Jetten een gebrek aan moreel leiderschap en noemde diens stilzwijgen over deze kwestie "onbegrijpelijk".
"Het kabinet slaapwandelt richting verdere escalatie", aldus de leider van de grootste oppositiepartij. "Want wie niet consequent normeert, wie geen grens stelt, laat de indruk ontstaan dat die grens er niet is. Woorden doen ertoe. En zwijgen uiteindelijk ook."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-410135638

80% werken, 90% salaris, 100% pensioen opbouwen: de tussenweg naar eerder stoppen die bijna niemand kent

Scherm­afbeelding 2026-07-29 om 07.22.29

Artsen verklaarden baby Noah dood, de uitvaartverzorger zag hem bewegen

122594451_m

Wat kost het om twee kinderen 4 jaar lang 2 dagen per week naar de crèche te brengen?

251363825_m

Deze waarschuwing over je auto voltanken op hete dagen gaat al jaren rond. Maar klopt het eigenlijk wel?

nieuwe-kleding-wasmachine

Moeten nieuwe broek of rok eerst in de was? Ja, en dit is waarom

shutterstock_2761368993

Tien geldverstrekkers verhogen je hypotheekrente in één week — zoveel meer betaal je nu per maand

Loading