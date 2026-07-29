Gasschepen in Egyptische haven in brand na mogelijke droneaanval

DAMIETTA (ANP/RTR) - In de haven van de Egyptische stad Damietta hebben twee schepen vlam gevat, melden de autoriteiten. Volgens het maritieme veiligheidsbedrijf Ambrey werden de schepen geraakt door een of meerdere drones. Het zou gaan om een Amerikaans en een Grieks schip.

Volgens de Egyptische autoriteiten zijn er geen doden of gewonden gevallen. Het Amerikaanse schip is een drijvende aardgasopslag en het Griekse schip een gastanker, zegt Ambrey. Volgens het bedrijf is het Amerikaanse schip weggesleept en is het vuur onder controle gebracht. Ook het Griekse schip zou zich hebben verplaatst naar een locatie ten noorden van de haven.

Bronnen zeiden eerder tegen Reuters dat het Amerikaanse schip, de Energos Winter, eerst werd geraakt. Het vuur zou zich daarna hebben verspreid naar een ander schip. De verantwoordelijkheid voor de aanval lijkt nog niet te zijn opgeëist.