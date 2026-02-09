Schulting ontevreden na 1000 meter: dit was niet goed genoeg

MILAAN (ANP) - Schaatsster Suzanne Schulting stapte maandag na haar 1000 meter op de Olympische Spelen met een slecht gevoel van het ijs af. "Het was niet goed genoeg, daarom ben ik ontevreden", sprak de Friezin in de catacomben van het Milano Speed Skating Stadium.

Schulting was ingedeeld in de eerste rit en kwam tot een tijd van 1.15,46. Tot de dweilpauze halverwege de wedstrijd leidde ze daarmee. "Maar dit is ruimschoots niet genoeg. Ik wist dat als ik in de buurt van het podium had willen komen, ik in de 1.14 moest schaatsen. Dat lukte niet, mede door een missertje in de bocht. Daardoor verloor ik snelheid. Dat was funest."

Vooraf had Schulting nog goede hoop voor een verrassing te kunnen zorgen. "Ik heb deze week mega goed getraind. Ik voelde me heel sterk, schaatste makkelijk en kon 'diep zitten'. Daarom had ik er ook meer van verwacht."