Jetten is blij met akkoord, vrijdag duidelijkheid over financiën

DEN HAAG (ANP) - D66-leider Rob Jetten is blij met het akkoord dat hij heeft gesloten met Dilan Yeşilgöz (VVD) en Henri Bontenbal (CDA). Kort nadat bekend was geworden dat de drie partijleiders een akkoord hebben bereikt op hoofdlijnen, zei Jetten dat de partijen vrijdag pas bekendmaken wat hun plannen zijn en hoe die worden betaald.

De afgelopen dagen hebben de onderhandelaars lange dagen gemaakt, volgens Jetten omdat ze snel klaar wilden zijn. "Uiteindelijk is het een van de snelste formaties van de laatste decennia."

"We hebben ontzettend veel zin om aan de slag te gaan. We gaan het met zijn drieën doen en we gaan samenwerken met andere partijen", aldus Jetten.