Jetten is blij met akkoord, vrijdag duidelijkheid over financiën

DEN HAAG (ANP) - D66-leider Rob Jetten is blij met het akkoord dat hij heeft gesloten met Dilan Yeşilgöz (VVD) en Henri Bontenbal (CDA). Kort nadat bekend was geworden dat de drie partijleiders een akkoord hebben bereikt op hoofdlijnen, zei Jetten dat de partijen vrijdag pas bekendmaken wat hun plannen zijn en hoe die worden betaald.

De afgelopen dagen hebben de onderhandelaars lange dagen gemaakt, volgens Jetten omdat ze snel klaar wilden zijn. "Uiteindelijk is het een van de snelste formaties van de laatste decennia."

"We hebben ontzettend veel zin om aan de slag te gaan. We gaan het met zijn drieën doen en we gaan samenwerken met andere partijen", aldus Jetten. Volgens de beoogd premier zitten er "duidelijke keuzes" in het vandaag gesloten akkoord.

VVD-leider Dilan Yeşilgöz is blij dat "partijen breed in de Kamer zich constructief willen opstellen", en: "daar reken ik ook op." Wat haar D66-collega betreft moeten de voorstellen kunnen rekenen op "breed politiek draagvlak". Daarvoor zoeken ze de samenwerking, "soms meer met rechtse partijen, soms met linkse partijen."

Bontenbal heeft er vertrouwen in dat op zo'n manier geregeerd kan worden. "Als we dachten dat het niet kon werken, zouden we er ook niet aan beginnen", aldus de CDA-leider.

In het akkoord worden volgens Yeşilgöz "grote stappen" gezet. "Om Nederland dus veilig te houden, om ons land welvarend te houden, maar ook om tegelijkertijd ervoor te zorgen dat die generaties na ons niet met de rekening opgezadeld zitten."

De partijen krijgen onder meer te maken met veel hogere militaire uitgaven, nadat hier afspraken over zijn gemaakt binnen het militaire bondgenootschap NAVO. Een vraag die speelde tijdens de verkiezingscampagne en tijdens de formatie moest worden beantwoord, is hoe de rekening daarvan wordt betaald.