Utrechtse driehoek en FC Utrecht in gesprek na ongeregeldheden

UTRECHT (ANP) - De politie, het OM en de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma gaan in gesprek met voetbalclub FC Utrecht om ongeregeldheden tijdens Europese wedstrijden in stadion Galgenwaard. Dat schrijft Dijksma in een brief aan de gemeenteraad.

Voor de wedstrijd van de club afgelopen donderdag tegen het Belgische KRC Genk ging het opnieuw mis. De ME moest eraan te pas komen om het uitvak leeg te vegen. Daarbij werden wapenstokken en pepperspray ingezet. Eerder waren er al onlusten tijdens wedstrijden tegen Olympique Lyon en FC Porto.

In haar brief schrijft Dijksma dat de evaluatie binnenkort zal plaatsvinden. Het is niet duidelijk of er ook maatregelen volgen. De burgemeester zegt ook contact te zoeken met KRC Genk en de UEFA.

FC Utrecht speelt donderdag de laatste Europese wedstrijd van dit seizoen uit bij het Schotse Celtic. Overwintering is uitgesloten.