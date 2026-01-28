Jetten: mooi symbool om eerste lhbti-premier te worden

DEN HAAG (ANP) - Rob Jetten noemt het een "heel mooi symbool" dat hij de eerste premier van Nederland kan worden die openlijk homo is. De D66-leider zegt "heel veel zin" te hebben om aan de slag te gaan. "En dat ik toevallig met een man samen ben, dat betekent ook iets voor de lhbti-gemeenschap, in Nederland en wereldwijd." Jetten wordt ook de eerste premier namens zijn partij.

Dinsdagavond maakten de partijleiders van D66, VVD en CDA bekend dat ze een akkoord op hoofdlijnen hebben gesloten. Nu moeten nog de laatste details besproken worden, zei hij voorafgaand aan een vervolggesprek onder leiding van de informateur. "Goed om nog een keer na te lopen of alles klopt. En de voorbereiding van vrijdag, de dag dat we het coalitieakkoord gaan presenteren." Voor die tijd moeten de Kamerfracties van de drie partijen de plannen goedkeuren. Bij D66 moet dat besluit unaniem zijn, aldus Jetten.

CDA-leider Henri Bontenbal verwacht geen dissidenten onder zijn Kamerleden. "Onze fractiewoordvoerders zijn op veel onderwerpen gewoon meegenomen, dus het is niet zo dat de dingen als een verrassing komen."