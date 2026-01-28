Iraakse premierskandidaat Al-Maliki hekelt dreigementen VS

BAGDAD (ANP/RTR) - De VS moeten zich niet mengen in de Iraakse politiek. Dat schrijft oud-premier en premierskandidaat voor de sjiitische coalitie Nouri al-Maliki op X. President Donald Trump had het land eerder gewaarschuwd dat als al-Maliki werd herverkozen in die rol, Irak niet langer kan rekenen op Amerikaanse steun. Al-Maliki geldt als kanshebber voor het premierschap als iemand met nauwe banden met Iran.

Al-Maliki hekelt de Amerikaanse uitingen over Iraakse aangelegenheden en benadrukt in zijn bericht de soevereiniteit van zijn land. "We verwerpen deze flagrante Amerikaanse inmenging in de Iraakse binnenlandse politiek", aldus al-Maliki. Volgens de oud-premier zal hij zich onverminderd blijven inzetten voor de belangen van de Irakezen, "op een manier die de belangen van de Iraakse bevolking dient".

Trump zei onder meer dat Irak geen enkele toekomst heeft zonder steun van de VS. "De laatste keer dat Maliki aan de macht was, stortte hij het land in totale chaos en armoede", aldus Trump.