Jetten: Nederlanders kunnen slachtoffer worden van Iran-oorlog

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse militairen kunnen mogelijk slachtoffer worden van de oorlog met Iran, zei Rob Jetten vrijdagmiddag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. "We schatten de kans heel klein in dat dit risico er is. Maar 100 procent uitsluiten kan in deze snel escalerende geweldssituatie denk ik nooit." De D66-premier had het specifiek over de mogelijke inzet van een Nederlands marinefregat in de Middellandse Zee. Frankrijk heeft hierom gevraagd en het kabinet wil hier maandag een besluit over nemen.

Het fregat zal dan worden ingezet om een Frans vliegdekschip te ondersteunen om indien nodig Iraanse raketten en drones uit de lucht te halen. De Zr. Ms. Evertsen is al onderweg naar het gebied voor het geval het kabinet het verzoek honoreert.

Het Nederlandse fregat is "goed in staat om dus projectielen uit de lucht te halen", aldus Jetten. Toch is het kabinet nog aan het overwegen of "we de veiligheid van Nederlandse militairen voldoende kunnen garanderen om tot een inzet over te gaan".