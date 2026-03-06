ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kabinet zet streep door groot deel van nieuwe zzp-wet

Economie
door anp
vrijdag, 06 maart 2026 om 16:13
anp060326150 1
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet zet zoals afgesproken in het coalitieakkoord een streep door een groot deel van een nieuwe wet die moet afbakenen welk werk als zelfstandig ondernemer kan worden gedaan. Er komt een nieuwe wet voor in de plaats die moet leiden tot meer zekerheid voor mensen die er zelf voor kiezen als zzp'er te werken, meldt minister Thierry Aartsen (Werk, VVD).
Het kabinet handhaaft wel het deel van het wetsvoorstel dat het voor zelfstandigen met een uurtarief onder de 38 euro makkelijker moet maken om alsnog een dienstverband op te eisen. Aartsen wil daar ook vaart achter zetten, zodat de rechtspositie van deze kwetsbare groep snel wordt versterkt.
Het wetsvoorstel zorgde voor veel onzekerheid bij zowel zzp'ers als opdrachtgevers, omdat het strenge voorwaarden verbindt aan het inhuren van een zelfstandige. Werkgevers zouden boetes en naheffingen riskeren als daar onbedoeld niet aan wordt voldaan. Die onrust wil Aartsen wegnemen, "zodat we voorkomen dat opdrachten onnodig wegvallen".
loading

POPULAIR NIEUWS

259444467_m

Honderden Nederlandse pensionado’s in de problemen door genadeloze Spaanse fiscus

image

Wie de olie heeft, heeft de macht: vier landen domineren de wereldreserves

anp060326002 1

Trump: Iran wil een akkoord sluiten

generated-image (2)

Wikileaks onthult: Iraanse leider kreeg sekstherapie met ‘tijdelijke’ echtgenotes

anp060326089 1

Verhoren vrijgegeven van 'Epstein-meisje' dat Trump beschuldigt

hq720

Trump: Als Iran klaar is komt Cuba

Loading