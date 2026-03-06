Kabinet zet streep door groot deel van nieuwe zzp-wet

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet zet zoals afgesproken in het coalitieakkoord een streep door een groot deel van een nieuwe wet die moet afbakenen welk werk als zelfstandig ondernemer kan worden gedaan. Er komt een nieuwe wet voor in de plaats die moet leiden tot meer zekerheid voor mensen die er zelf voor kiezen als zzp'er te werken, meldt minister Thierry Aartsen (Werk, VVD).

Het kabinet handhaaft wel het deel van het wetsvoorstel dat het voor zelfstandigen met een uurtarief onder de 38 euro makkelijker moet maken om alsnog een dienstverband op te eisen. Aartsen wil daar ook vaart achter zetten, zodat de rechtspositie van deze kwetsbare groep snel wordt versterkt.

Het wetsvoorstel zorgde voor veel onzekerheid bij zowel zzp'ers als opdrachtgevers, omdat het strenge voorwaarden verbindt aan het inhuren van een zelfstandige. Werkgevers zouden boetes en naheffingen riskeren als daar onbedoeld niet aan wordt voldaan. Die onrust wil Aartsen wegnemen, "zodat we voorkomen dat opdrachten onnodig wegvallen".