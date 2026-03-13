Kroongetuigen kunnen voorwaardelijke straf krijgen

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil kroongetuigen uit de georganiseerde misdaad een voorwaardelijke straf kunnen aanbieden in ruil voor waardevolle informatie. Voorwaarde daarvoor is wel dat de getuige maximaal zes jaar celstraf zou kunnen krijgen en niet verdacht wordt van zwaardere misdaden.

Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid denkt dat de nieuwe regeling vooral interessant kan zijn voor boekhouders en mensen met vergelijkbare functies. "Zij hebben veel waardevolle informatie. Wij willen met de regeling het netwerk aanpakken."

De VVD-minister noemt de beveiliging van de getuigen en naasten van de getuigen belangrijk. "We hebben geleerd, eerder hebben we een aantal verschrikkelijke liquidaties gezien." Volgens Van Weel wordt in de nieuwe regeling een weging gemaakt tussen het belang van de zaak en de veiligheid van de getuige en diens omgeving.

"We willen de levens van zo min mogelijk mensen op de kop zetten. We gaan kijken: wat is de impact en is dat behapbaar?"