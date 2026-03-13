ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kroongetuigen kunnen voorwaardelijke straf krijgen

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 14:39
anp130326147 1
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil kroongetuigen uit de georganiseerde misdaad een voorwaardelijke straf kunnen aanbieden in ruil voor waardevolle informatie. Voorwaarde daarvoor is wel dat de getuige maximaal zes jaar celstraf zou kunnen krijgen en niet verdacht wordt van zwaardere misdaden.
Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid denkt dat de nieuwe regeling vooral interessant kan zijn voor boekhouders en mensen met vergelijkbare functies. "Zij hebben veel waardevolle informatie. Wij willen met de regeling het netwerk aanpakken."
De VVD-minister noemt de beveiliging van de getuigen en naasten van de getuigen belangrijk. "We hebben geleerd, eerder hebben we een aantal verschrikkelijke liquidaties gezien." Volgens Van Weel wordt in de nieuwe regeling een weging gemaakt tussen het belang van de zaak en de veiligheid van de getuige en diens omgeving.
"We willen de levens van zo min mogelijk mensen op de kop zetten. We gaan kijken: wat is de impact en is dat behapbaar?"
loading

POPULAIR NIEUWS

image

Wat is fascisme: de bingokaart om zelf bij te houden

106546927-15577875-image-m-5_1771602706021

Jongen (11) schiet vader dood in slaap na ruzie over Nintendo Switch

191811924_m

Deze veelgebruikte drugs verdriedubbelen je kans op een beroerte

images

Wat vertelt de slaaphouding van je kat jou eigenlijk?

download

Grote overwinning Poetin, Trump schort oliesancties op

249871359_m

Is de impact van AI echt zo groot of valt het wel mee?

Loading