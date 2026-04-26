Magyar naar Brussel voor overleg over bevroren EU-subsidies

BOEDAPEST (ANP/RTR) - De toekomstige Hongaarse premier Péter Magyar zegt komende woensdag naar Brussel te gaan voor informeel overleg met EU-kopstuk Ursula von ⁠der Leyen. De Hongaarse politicus wil dat bevroren Europese subsidies alsnog naar zijn land gaan. Brussel heeft al duidelijk gemaakt dat het eerst hervormingen wil zien.

De EU heeft de afgelopen jaren geweigerd om miljarden uit te betalen aan Hongarije. De relatie met het land stond onder druk door zorgen over de rechtsstaat en corruptie tijdens het langlopende premierschap van de nationalist Viktor Orbán. Die leed deze maand een grote verkiezingsnederlaag met zijn partij Fidesz.

Zijn verwachte opvolger Magyar erft een kwakkelende Hongaarse economie en kan het Europese geld goed gebruiken. Hij wil de banden met de EU weer aanhalen en heeft al hervormingen aangekondigd. Die kan de politicus vermoedelijk doorvoeren zonder steun van de oppositie, omdat zijn partij Tisza kan rekenen op een tweederdemeerderheid in het parlement.