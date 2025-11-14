Jetten noemt terugtreden Wijers 'enige logische keuze'

DEN HAAG (ANP) - Volgens D66-leider Rob Jetten was het terugtreden van informateur Hans Wijers vanwege "privéappjes" de "enige logische keuze". Wijers lag al onder vuur om uitspraken die hij zou hebben gedaan over de VVD en partijleider Dilan Yeşilgöz. NRC komt waarschijnlijk later vrijdag met berichtgeving over wat er in de appberichten stond.

De berichten waren volgens Wijers "ruim voor de verkiezingen" verstuurd. Over de inhoud doen hij en Jetten geen uitspraken. Volgens Wijers gaat het om woorden "die je weloverwogen nooit zou doen".

Jetten zegt alleen dat het "geen prettig taalgebruik" was. "Daarmee werd voor mij duidelijk dat het nu stopt." Volgens hem waren hij en Wijers het daar binnen een minuut over eens.