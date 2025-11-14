ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jetten noemt terugtreden Wijers 'enige logische keuze'

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 14:22
anp141125177 1
DEN HAAG (ANP) - Volgens D66-leider Rob Jetten was het terugtreden van informateur Hans Wijers vanwege "privéappjes" de "enige logische keuze". Wijers lag al onder vuur om uitspraken die hij zou hebben gedaan over de VVD en partijleider Dilan Yeşilgöz. NRC komt waarschijnlijk later vrijdag met berichtgeving over wat er in de appberichten stond.
De berichten waren volgens Wijers "ruim voor de verkiezingen" verstuurd. Over de inhoud doen hij en Jetten geen uitspraken. Volgens Wijers gaat het om woorden "die je weloverwogen nooit zou doen".
Jetten zegt alleen dat het "geen prettig taalgebruik" was. "Daarmee werd voor mij duidelijk dat het nu stopt." Volgens hem waren hij en Wijers het daar binnen een minuut over eens.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 10 13 om 130632

Dilan Yesilgoz en haar eindeloze reeks van onwaarheden (deel 2)

anp141125125 1

Birkenstock wint zaak tegen Scapino over namaaksandalen

ANP-540142496

Deze 5 simpele gewoonten zijn de sleutel tot een lang gezond leven volgens experts

anp141125122 1

Yesilgoz klaagt andere politici aan op basis van een foutief krantenbericht dat binnen 12 uur is ontkracht. Echt geknipt om het land te besturen

197692232_m

Te gestrest voor seks? Dit is misschien wel de reden

shutterstock_605262914

Prijsverschillen tot 85%: De duurste én goedkoopste Europese skigebieden deze winter

Loading