Jetten noemt welwillende partijen 'lichtpuntjes'

NIEUWEGEIN (ANP) - Politieke partijen die bereid zijn om samen te werken met het minderheidskabinet zijn 'lichtpuntjes' voor Rob Jetten. Dat zegt de nieuwbakken premier en D66-leider zaterdag op een partijcongres in Nieuwegein. Hij schetst dit als contrast met de afgelopen jaren van veel geruzie in de politiek.

Om plannen van het minderheidskabinet door het parlement te loodsen, heeft Jetten de steun van andere politieke partijen nodig. In zijn eerste debat als premier was er veel kritiek op onder meer het plan van de coalitie om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Jetten benadrukt dat de problemen in Nederland "ons allemaal aangaan" en ziet bereidheid "om naar elkaar te luisteren" en "de handen ineen te slaan".

Voorafgaand aan de partijbijeenkomst reageerde Jetten in zijn rol als premier op de aanvallen in Iran. Hij riep op tot terughoudendheid en pleit voor de-escalatie. Aan het begin van zijn speech herhaalde Jetten die boodschap.

Jan Paternotte

De partijleider heeft het voorzitterschap van de fractie in de Tweede Kamer overgedragen aan Jan Paternotte. Jetten sprak de verwachting uit dat Paternotte ervoor gaat zorgen dat "we de resultaten gaan behalen die we Nederland hebben beloofd".

Jetten speechte wederom met af en toe een afbeelding van een wapperende Nederlandse vlag op de achtergrond. Dit was ook het geval tijdens de verkiezingscampagne vorig najaar.