ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jetten noemt welwillende partijen 'lichtpuntjes'

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 12:21
anp280226109 1
NIEUWEGEIN (ANP) - Politieke partijen die bereid zijn om samen te werken met het minderheidskabinet zijn 'lichtpuntjes' voor Rob Jetten. Dat zegt de nieuwbakken premier en D66-leider zaterdag op een partijcongres in Nieuwegein. Hij schetst dit als contrast met de afgelopen jaren van veel geruzie in de politiek.
Om plannen van het minderheidskabinet door het parlement te loodsen, heeft Jetten de steun van andere politieke partijen nodig. In zijn eerste debat als premier was er veel kritiek op onder meer het plan van de coalitie om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Jetten benadrukt dat de problemen in Nederland "ons allemaal aangaan" en ziet bereidheid "om naar elkaar te luisteren" en "de handen ineen te slaan".
Voorafgaand aan de partijbijeenkomst reageerde Jetten in zijn rol als premier op de aanvallen in Iran. Hij riep op tot terughoudendheid en pleit voor de-escalatie. Aan het begin van zijn speech herhaalde Jetten die boodschap.
Jan Paternotte
De partijleider heeft het voorzitterschap van de fractie in de Tweede Kamer overgedragen aan Jan Paternotte. Jetten sprak de verwachting uit dat Paternotte ervoor gaat zorgen dat "we de resultaten gaan behalen die we Nederland hebben beloofd".
Jetten speechte wederom met af en toe een afbeelding van een wapperende Nederlandse vlag op de achtergrond. Dit was ook het geval tijdens de verkiezingscampagne vorig najaar.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-512968528

De grootste misverstanden over sterven: "De dood is vaak veel rustiger dan we denken"

167977607_m

7 kenmerken van mentaal sterke mensen

anp270226095 1

Hypotheekrente daalt zeven weken op rij

ANP-88446532

De zeven van Markuszower: hoe een geheime opstand de PVV deed scheuren

260226VER_2031900915_clinton1

Bill en Hilary spraken elkaar tegen over Epstein.

Most-Visited-Websites-of-2026_WEB

Ranglijst: De 20 meest bezochte websites ter wereld in 2026

Loading