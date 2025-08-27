ECONOMIE
Raad van State wijst bezwaren Cornelius Haga Lyceum af

Samenleving
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 11:51
anp270825091 1
DEN HAAG (ANP) - Het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam heeft terecht een zeer kritische beoordeling van de onderwijsinspectie gekregen, oordeelt de Raad van State. De bewindspersonen op het ministerie van Onderwijs stonden volgens de hoogste bestuursrechter ook in hun recht toen ze afgelopen jaren diverse keren de overheidsbijdrage aan de middelbare school gedeeltelijk inhielden of terugvorderden wegens tekortkomingen.
Het lyceum is een van de weinige islamitische middelbare scholen van het land. Zulke scholen zijn verder alleen te vinden in Rotterdam en Den Haag.
De inspectie concludeerde in 2022 dat het onderwijs op de Amsterdamse school "zeer zwak" was en beter moest. Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) Nederland vond dat onterecht en wees op diverse "positieve ontwikkelingen" tussen het onderzoek zelf en het uitkomen van het rapport. Die gedachtegang volgt de Raad van State niet: "De inspecteur mocht uitgaan van de situatie ten tijde van het onderzoek."
