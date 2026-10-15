Je opent je mail en leest dat de Belastingdienst je aangifte inkomstenbelasting over 2025 heeft verwerkt. Je krijgt €1248 terug, er staat een zaaknummer bij en je hoeft alleen nog je bank te kiezen. Toch is het geen goed nieuws. Het is een phishingmail. Opgelicht?! (AVROTROS) waarschuwde er op 13 oktober voor.

De Belastingdienst liet de redactie van Opgelicht?! al eerder weten dat echte berichten over de aangifte inkomstenbelasting nooit per mail komen. Je krijgt ze per post en/of in de Berichtenbox van MijnOverheid. Vvet.nl nam de waarschuwing over en schreef er ook bij wat je doet als je al hebt geklikt.

Wat er in de nepmail staat

In de mail staat dat je recht hebt op 1248 euro. Om dat geld te krijgen, moet je doorgeven naar welke Nederlandse betaalrekening het moet. "Dat doet u veilig via de knop onderaan", staat er volgens Opgelicht?! in het bericht.

Om vertrouwen te wekken staan er een zaaknummer (3129.28.744) en een referentienummer (BD-REF-2025-NL) in de mail. Allebei zijn ze verzonnen. De teruggave zou op 13 oktober zijn vastgesteld. Je zou binnen drie tot vijf werkdagen je rekening moeten bevestigen via internetbankieren, en pas daarna zou het geld komen.

Een precies bedrag en een dossiernummer maken een mail nog niet echt.

Het is niet de eerste variant. Eerder waarschuwde Opgelicht?! al voor nepmails over een teruggave van €410,30 en voor een mail waarin je je bankgegevens moest 'verifiëren' voor een teruggave over 2025. De datum en het bedrag verschillen per variant.

Drie signalen in deze mail

De afzender. De mail komt van Gmail-adressen die niets met de overheid te maken hebben, zoals [email protected] en [email protected]. De overheid mailt vanaf eigen domeinen, zoals @belastingdienst.nl.

De mail komt van Gmail-adressen die niets met de overheid te maken hebben, zoals [email protected] en [email protected]. De overheid mailt vanaf eigen domeinen, zoals @belastingdienst.nl. De link. De knop gaat naar een adres op een Amazon-server (uhud5a62.s3.amazonaws.com) en niet naar belastingdienst.nl. Daar kom je op een nagemaakte pagina waar je een bank kiest om je 'teruggaaf' te ontvangen.

De knop gaat naar een adres op een Amazon-server (uhud5a62.s3.amazonaws.com) en niet naar belastingdienst.nl. Daar kom je op een nagemaakte pagina waar je een bank kiest om je 'teruggaaf' te ontvangen. De haast. De termijn van drie tot vijf werkdagen moet je onder druk zetten. Opgelicht?! wijst er ook op dat een persoonlijke aanhef ontbreekt en dat het logo van de Rijksoverheid wordt misbruikt.

Zo loopt een echte teruggave

Een echte teruggave hoef je niet zelf op te halen. Staat er op je belastingaanslag dat je geld terugkrijgt, dan heb je het volgens de Belastingdienst binnen een week na de datum op die aanslag op je rekening. Het geld gaat naar het rekeningnummer dat in Mijn Belastingdienst staat. Teruggaven inkomstenbelasting en toeslagen gaan naar één rekening, en die moet op jouw naam staan. Een en/of-rekening mag ook.

Heeft de Belastingdienst geen rekeningnummer van je? Dan krijg je een brief waarin je wordt gevraagd er een door te geven. Daarna kan het nog drie weken duren, want de dienst controleert eerst of de rekening echt op jouw naam staat. Je bank 'bevestigen' via een knop in een mail hoort daar niet bij.

MijnOverheid kan je wel een mail sturen dat er een nieuw bericht in je Berichtenbox staat. Volgens Opgelicht?! staat daar geen link in: je moet zelf inloggen op MijnOverheid of in de Berichtenbox-app. Je kunt achteraf ook iets controleren. Sinds 1 mei 2026 maakt de Belastingdienst teruggaven over vanaf het Rabobank-rekeningnummer NL04 RABO 0200 1122 44.

Een echte teruggave komt vanzelf binnen. Moet je op een knop drukken om je geld te krijgen, dan heb je met een oplichter te maken.

Al een bank gekozen op de nagemaakte pagina?

Heb je alleen op de link geklikt en niets ingevuld, dan is de kans op problemen volgens de Consumentenbond heel klein. Sluit de pagina en vul niets in. Heb je wel de inloggegevens van je bank ingevuld of iets betaald? Neem dan volgens de Fraudehelpdesk direct contact op met je bank.

Let daarna goed op wie je belt. Volgens de Fraudehelpdesk gebruiken oplichters ingevulde gegevens om je te bellen als zogenaamde medewerker van je bank. Omdat ze je gegevens al hebben, klinken ze betrouwbaar. Word je na het invullen gebeld door 'je bank', hang dan op en bel zelf. De juiste nummers staan in ons eerdere stuk 'Google, de Rijksrecherche en nu ook AH: deze terugbelnummers horen op een briefje naast je telefoon'.

Wat je nu kunt doen

Klik niet op de knop en vul niets in. Twijfel je of je geld terugkrijgt? Ga dan zelf naar de officiële website van de Belastingdienst en log in op Mijn Belastingdienst.

Kijk daar meteen welk rekeningnummer de Belastingdienst van je heeft. Klopt het niet, geef dan direct het juiste door.

Bankgegevens ingevuld? Bel direct je bank via het officiële telefoonnummer.

Wachtwoord ingevuld? Verander het meteen.

Geld kwijt? Doe aangifte bij de politie.

Meld de mail bij de Fraudehelpdesk. Zo kunnen ook anderen gewaarschuwd worden.

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