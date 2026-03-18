ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jetten snapt frustratie om azc's, benadrukt eerlijke verdeling

Samenleving
door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 23:29
anp180326251 1
BREDA (ANP) - Premier Rob Jetten (D66) heeft begrip voor "frustraties" in gemeenten over de komst van asielzoekerscentra. "Dat je denkt: dit overkomt ons, terwijl wij zelf willen meebeslissen over de grootte van een opvang of de voorwaarden van een asielopvang." Wel benadrukt hij dat het kabinet de instroom wil beperken, en asielzoekers die hier zijn eerlijk wil verdelen over gemeenten met de spreidingswet.
"Daar gaan we echt wel uitkomen", zei hij over de samenwerking tussen het Rijk en gemeenten. Volgens hem maakt zijn kabinet "stevige keuzes" op het gebied van migratie.
In verschillende gemeenten werden partijen die tegen azc's zijn de grootste, of wonnen zij fors. In Venlo won een partij die tegen azc's is drie zetels, en de PVV werd in Terneuzen de grootste partij na een ruime verdubbeling. Burgemeester Erik van Merrienboer van die laatste gemeente vertrok na ruzie vanwege de komst van een azc.
loading

shutterstock_1424698355

69b60fe14d65ec51752a0633

ANP-447877175

079f50292788-meghan-markle-gives-interview-at-star-star-studded-event

web17-trumpspeechms13-1160x768

gandr-collage

Loading