Lidewij de Vos (FVD): morgen begint enorme klus

AMSTERDAM (ANP) - De eerste uitslagen van Forum voor Democratie zijn voor partijleider Lidewij de Vos "reden tot feest, maar morgen begint voor ons een enorme klus". Dat zei ze op een partijbijeenkomst in Amsterdam, waar de partij de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag volgt. "Kiezers in heel Nederland hebben ons het vertrouwen gegeven om de grote uitdagingen van onze steden en dorpen aan te gaan", zei De Vos tegen de aanwezigen.

Volgens De Vos is de FVD na de verkiezingen in "meer dan honderd gemeenten massaal vertegenwoordigd". Toch kan samenwerken nog moeilijk worden. Verschillende partijen in verschillende gemeenten hebben FVD geboycot, omdat zij kandidaten op lijsten hadden die ooit actief waren bij extreemrechtse groepen. Verschillende kandidaten waren betrokken bij de extreemrechtse, nationalistische Geuzenbond of de nazistische Nederlandse Volks-Unie.

"Wij willen met iedereen samenwerken", zei De Vos daarover tegen de NOS. "Maar wij gaan niet akkoord met azc's."