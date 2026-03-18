ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Lidewij de Vos (FVD): morgen begint enorme klus

Samenleving
door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 23:46
anp180326252 1
AMSTERDAM (ANP) - De eerste uitslagen van Forum voor Democratie zijn voor partijleider Lidewij de Vos "reden tot feest, maar morgen begint voor ons een enorme klus". Dat zei ze op een partijbijeenkomst in Amsterdam, waar de partij de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag volgt. "Kiezers in heel Nederland hebben ons het vertrouwen gegeven om de grote uitdagingen van onze steden en dorpen aan te gaan", zei De Vos tegen de aanwezigen.
Volgens De Vos is de FVD na de verkiezingen in "meer dan honderd gemeenten massaal vertegenwoordigd". Toch kan samenwerken nog moeilijk worden. Verschillende partijen in verschillende gemeenten hebben FVD geboycot, omdat zij kandidaten op lijsten hadden die ooit actief waren bij extreemrechtse groepen. Verschillende kandidaten waren betrokken bij de extreemrechtse, nationalistische Geuzenbond of de nazistische Nederlandse Volks-Unie.
"Wij willen met iedereen samenwerken", zei De Vos daarover tegen de NOS. "Maar wij gaan niet akkoord met azc's."
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1424698355

Trump heeft het kapot gemaakt – nu mag hij het ook repareren

69b60fe14d65ec51752a0633

Robotwaakhonden rukken op: datacenters zetten massaal in op Black Mirror-scenario

ANP-447877175

"Jan Smit was bang dat zijn vrouw iemand dood zou rijden"

079f50292788-meghan-markle-gives-interview-at-star-star-studded-event

Waarom Netflix de buik vol had van Meghan

web17-trumpspeechms13-1160x768

Belangrijkste democratische waakhond: ‘Trump aast op dictatuur, VS is geen liberale democratie meer’

gandr-collage

VVD dreigt opnieuw te verliezen bij gemeenteraadsverkiezingen: zesde nederlaag op rij in zicht

Loading