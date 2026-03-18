Verschuivingen exitpoll en voorlopige uitslag Noardeast-Fryslân

DOKKUM (ANP) - Tussen de exitpoll van Ipsos in opdracht van NOS van Noardeast-Fryslân en de voorlopige uitslag, gemeld aan de ANP Verkiezingsdienst, zitten flink wat verschillen. Zo kwam FNP, ondanks zetelverlies, als grootste partij naar voren uit de exitpoll. Maar in de voorlopige uitslag is dat het CDA met 6 zetels. De partij wint 2 zetels, in plaats van 1 volgens de exitpoll.

FNP verliest 3 zetels en komt uit op 5. In de exitpoll verloor de lokale partij nog 2 zetels. S!N verliest 3 in plaats van 2 zetels en eindigt op 4 zetels. De PvdA leek in de exitpoll 1 zetel te verliezen, maar blijft in de voorlopige uitslag toch gelijk op 2 zetels.

Liberaal Noardeast-Fryslân blijft op 4 zetels. En daarmee heeft deze nieuwe partij de grootste zetelwinst.

55,3 procent van de kiesgerechtigden heeft een stem uitgebracht. Dat is iets meer dan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, toen kwam 54,5 procent opdagen.