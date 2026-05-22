Partijgenoot Macron stelt zich kandidaat bij presidentsverkiezing

door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 14:17
RODEZ (ANP/AFP) - De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal heeft bevestigd dat hij zich kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal komt uit de regio Parijs en is de leider van de politieke fractie of beweging Renaissance van president Emmanuel Macron in het parlement.
De in peilingen uitzonderlijk impopulaire Macron kan zich met de huidige grondwet niet voor een derde keer kandidaat stellen voor het presidentschap. Hij is bezig met zijn tweede ambtstermijn en in het voorjaar van 2027 wordt er een opvolger gekozen.
Attal was in 2024 acht maanden premier als vierde premier die president Emmanuel Macron benoemde. De eerste premier onder Macron, Édouard Philippe, heeft in 2024 al gezegd mee te gaan doen aan de presidentsverkiezingen. Attal heeft dat vrijdag gezegd, maar was al weken feitelijk op campagne.
