Dit gebeurt er echt met je lijf als je elke dag wit brood eet

Iedere dag wit brood eten: wat doet dat met je bloedsuiker, honger en lange termijn gezondheid? Diëtisten leggen uit waarom je hele voedingspatroon belangrijker is dan één boterham.

Wit brood is gemaakt van geraffineerd meel, waarbij zemel en kiem zijn verwijderd; daardoor bevat het minder vezels, vitamines en mineralen dan volkoren brood. De meeste supermarktbroden worden wel verrijkt met B-vitamines, foliumzuur en ijzer, zodat je via die snee toch nog wat voedingsstoffen binnenkrijgt.

Op de langere termijn is niet het witte brood zelf het grootste probleem, maar wat het verdringt. Als je structureel kiest voor witte boterhammen in plaats van volkoren, groente en peulvruchten, neemt het risico op metabole problemen zoals type 2-diabetes toe, zeker bij een verder eenzijdig voedingspatroon. Tegelijk kan wit brood juist een uitkomst zijn voor mensen met prikkelbare darm, ontstekingsziekten van de darm of een verstoorde spijsvertering, omdat het licht verteerbaar is. De hoofdboodschap van diëtisten: kijk naar je hele bord, niet naar één ‘foute’ boterham.