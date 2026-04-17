ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dit gebeurt er echt met je lijf als je elke dag wit brood eet

gezondheid
door Pieter Immerzeel
vrijdag, 17 april 2026 om 16:34
boterham-die-op-wit-wordt-geïsoleerde-55191111
Iedere dag wit brood eten: wat doet dat met je bloedsuiker, honger en lange termijn gezondheid? Diëtisten leggen uit waarom je hele voedingspatroon belangrijker is dan één boterham.
Wit brood is gemaakt van geraffineerd meel, waarbij zemel en kiem zijn verwijderd; daardoor bevat het minder vezels, vitamines en mineralen dan volkoren brood. De meeste supermarktbroden worden wel verrijkt met B-vitamines, foliumzuur en ijzer, zodat je via die snee toch nog wat voedingsstoffen binnenkrijgt.
Omdat wit brood bijna geen vezels bevat, verteert het snel en schiet je bloedsuiker omhoog om daarna net zo hard weer te dalen. Veel mensen merken daardoor eerder honger, energiedips en meer trek in tussendoortjes. Bij anderen blijft dat effect beperkt, zeker als ze het combineren met eiwitten, vet en extra vezels, bijvoorbeeld met pindakaas, hummus of avocado.
Op de langere termijn is niet het witte brood zelf het grootste probleem, maar wat het verdringt. Als je structureel kiest voor witte boterhammen in plaats van volkoren, groente en peulvruchten, neemt het risico op metabole problemen zoals type 2-diabetes toe, zeker bij een verder eenzijdig voedingspatroon. Tegelijk kan wit brood juist een uitkomst zijn voor mensen met prikkelbare darm, ontstekingsziekten van de darm of een verstoorde spijsvertering, omdat het licht verteerbaar is. De hoofdboodschap van diëtisten: kijk naar je hele bord, niet naar één ‘foute’ boterham.

loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (7)

Scherm­afbeelding 2026-04-17 om 06.13.00

ANP-543845283

131574903_m

generated-image (8)

ANP-532049698

Loading