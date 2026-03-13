Verenigde Staten steunen Israël in genocidezaak ICJ

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten staan achter bondgenoot Israël in de genocidezaak van het Internationaal Gerechtshof, schrijft het land in een zogenoemde "verklaring van intentie". Zuid-Afrika diende de zaak in 2023 in, omdat de oorlog in Gaza volgens het land in strijd was met het VN-Genocideverdrag. Een beschuldiging die Israël en ook de VS stellig ontkennen.

"De Verenigde Staten bevestigen in de sterkst mogelijke bewoordingen dat de beschuldigingen van 'genocide' tegen Israël vals zijn", schrijft de VS. Het land noemt de zaak een bredere campagne om Israël "en het Joodse volk te delegitimeren en terrorisme tegen hen te rechtvaardigen of aan te moedigen".

22 landen hebben tot nu toe gezegd mee te willen doen aan de rechtszaak. Nederland deed dit afgelopen woensdag. Het land kiest daarbij geen partij, maar geeft aan zijn kijk op het genocideverdrag te willen delen en het onder andere te willen hebben over ontheemding en het opzettelijk achterhouden van humanitaire hulp.