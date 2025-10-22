ECONOMIE
Jetten: Van der Plas is voorzitter Wilders-fanclub

Samenleving
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 9:14
bijgewerkt om woensdag, 22 oktober 2025 om 9:21
anp221025105 1
Volgens D66-leider Rob Jetten is Caroline van der Plas (BBB) de "voorzitter van de fanclub van Geert Wilders geworden". Dat zegt Jetten in de Volkskrant. "Ze kopieert zijn teksten en doet er nog een schepje bovenop."
Jetten noemt specifiek de kritiek die Van der Plas heeft op de Raad van State. Volgens de BBB is de hoge wetgevingsadviseur "te politiek gekleurd" en moet de Tweede Kamer over benoemingen gaan.
De Raad van State vindt dat zelf niet nodig en zegt dat inhoudelijke kennis vooropstaat bij benoemingen. "Partijpolitiek is bij ons geen uitgangspunt", zei een woordvoerder eerder tegen het ANP.
De Volkskrant vroeg Jetten of bij zijn partij een rechtser geluid is gaan klinken. "Ik vind die rechts-links-discussie de minst boeiende", zei hij. Het gaat Jetten meer om de "vibe" die een kiezer voelt bij een partij. "Het is wel een heel saaie, fletse bedoening bij VVD, GroenLinks-PvdA en CDA. Ze willen alleen maar rust en stabiliteit uitstralen." Zelf leidt hij een "heel gretige club die er in de coalitie vol voor gaat".
