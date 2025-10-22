Zelensky meldt meerdere doden door Russische luchtaanvallen

KYIV (ANP) - Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker zes doden gevallen, meldt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Volgens hem zijn onder de doden twee kinderen. Ook raakten zeventien mensen gewond.

"Weer een nacht die aantoont dat Rusland niet genoeg druk voelt", schrijft Zelensky op X. "Russische woorden over diplomatie betekenen niets zolang de Russische leiders geen kritieke problemen ervaren."

Volgens de president hebben de Russen vooral energiefaciliteiten onder vuur genomen. Het ministerie van Energie meldde stroomuitval in verschillende delen van het land.

Maar Zelensky meldt dat ook huizen in Kyiv zijn geraakt. Hij roept op tot nieuwe internationale sancties tegen Rusland. Ook vraagt hij opnieuw om langeafstandswapens, waarmee Oekraïne doelen diep in Rusland kan bestoken.