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Jetten verwacht snel resultaat van nieuwe raketcoalitie

Samenleving
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 22:44
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DEN HAAG (ANP) - Premier Rob Jetten verwacht snel resultaat van een nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten. "We verwachten eigenlijk binnen een jaar al te kunnen leveren voor een deel van het luchtafweergeschut, en binnen anderhalf jaar voor de meer complexe gevallen", zegt hij tegen het ANP.
Negen Europese landen (naast Nederland onder meer Duitsland, VK, Frankrijk, Italië en Zweden) willen samen met Oekraïne de nieuwe luchtafweer ontwikkelen. Het gaat om "techniek van eigen bodem die efficiënter en goedkoper is dan veel van de Amerikaanse technologie die we nu nog nodig hebben", aldus Jetten.
De nieuwe raketten moeten volgens hem in eerste instantie het Oekraïense luchtruim beter verdedigen, maar "uiteindelijk ook het Europese luchtruim" beschermen. In de tussentijd blijft Kyiv afhankelijk van Amerikaanse Patriot-raketten, "maar we gaan daar in razend tempo ook een Europees alternatief naast zetten".
Nauwe samenwerking
Europese wapenbedrijven uit de tien landen gaan nauw samenwerken om de nieuwe raketten te produceren. Aan het project doet onder meer Destinus mee, dat zijn hoofdkantoor in het Zuid-Hollandse Valkenburg heeft. Het bedrijf produceert drones en kruisraketten.
Rusland bestookt Oekraïne ongeveer dagelijks met ballistische raketten. Daar worden nu vooral Amerikaanse Patriot-raketten tegen ingezet, maar die zijn dun gezaaid. De Amerikanen hebben veel van deze projectielen verbruikt in de oorlog tegen Iran die in februari begon.
Ballistische raketten
Rusland heeft de productie van ballistische raketten flink opgevoerd. Dat vormt ook een bedreiging voor Europa, vindt premier Jetten.
Oekraïne heeft een zeer innovatieve wapenindustrie ontwikkeld door de oorlog met Rusland. Het land ontwikkelt zeer geavanceerde drones, maar ook raketten waarmee al doelen vele honderden kilometers in Rusland worden bestookt.
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