Burnham stevent af op leiderschap Labour en premierschap

LONDEN (ANP) - De Britse parlementariër Andy Burnham lijkt verder af te stevenen op het leiderschap van regeringspartij Labour en daarmee ook het premierschap. Zodanig veel partijgenoten hebben inmiddels hun steun aan hem uitgesproken, dat een eventuele tegenkandidaat geen kans meer maakt.

De zoektocht naar een opvolger voor premier Keir Starmer, die in juni zijn vertrek aankondigde, verloopt naar verwachting voorspoedig. Burnham wordt dan vrijdag op een partijconferentie uitgeroepen als winnaar en maandag benoemd tot premier.

De oud-burgemeester van Manchester moet gesteund worden door minstens 81 partijgenoten in het parlement om zich kandidaat te stellen voor de topfunctie. Hij zit nu op 349 van de 403. Daarmee is het onmogelijk geworden voor een andere kandidaat om de 81 benodigde steunbetuigingen te verzamelen. Burnham moet volgens de partijregels ook genomineerd worden door genoeg organisaties die gelinkt zijn aan Labour, wat naar verwachting ook gaat lukken.