Jetten vindt zijn aanwezigheid bij Rode Lijn-demo 'niet passend'

DEN HAAG (ANP) - Het is volgens premier Rob Jetten "niet passend" als hij bij de Rode Lijn-demonstratie zondag tegen het voortdurende geweld in Gaza aanwezig zou zijn. Dat zei hij vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. Toen hij vorig jaar nog in de oppositie zat, was hij wel bij een Rode Lijn-protest aanwezig.

Hij had toen een "andere rol", zegt hij. Bovendien is de betoging gericht tegen het beleid van het kabinet, aldus Jetten. Hij wil als regeringsleider ook niet spreken van een genocide in Gaza, iets dat hij vorig jaar nog wel deed. Het kabinet zegt dat alleen het internationaal gerechtshoven, VN of wetenschappelijk onderzoek kan bepalen of er een genocide plaatsvindt.

Volgens de premier probeert het kabinet wel degelijk iets te doen aan de situatie in Gaza door de druk op Israël op te voeren. Dat heeft het meeste effect als dat in EU-verband gebeurt, maar daar is nog geen meerderheid. Daarom heeft Nederland zelf maatregelen genomen, aldus Jetten. Hij wees onder meer op de boycot van producten uit illegale nederzettingen.