Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jetten vindt zijn aanwezigheid bij Rode Lijn-demo 'niet passend'

Samenleving
door anp
anp061126163 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Het is volgens premier Rob Jetten "niet passend" als hij bij de Rode Lijn-demonstratie zondag tegen het voortdurende geweld in Gaza aanwezig zou zijn. Dat zei hij vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. Toen hij vorig jaar nog in de oppositie zat, was hij wel bij een Rode Lijn-protest aanwezig.
Hij had toen een "andere rol", zegt hij. Bovendien is de betoging gericht tegen het beleid van het kabinet, aldus Jetten. Hij wil als regeringsleider ook niet spreken van een genocide in Gaza, iets dat hij vorig jaar nog wel deed. Het kabinet zegt dat alleen het internationaal gerechtshoven, VN of wetenschappelijk onderzoek kan bepalen of er een genocide plaatsvindt.
Volgens de premier probeert het kabinet wel degelijk iets te doen aan de situatie in Gaza door de druk op Israël op te voeren. Dat heeft het meeste effect als dat in EU-verband gebeurt, maar daar is nog geen meerderheid. Daarom heeft Nederland zelf maatregelen genomen, aldus Jetten. Hij wees onder meer op de boycot van producten uit illegale nederzettingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

pensioen_symbolisch_AI

Twee miljoen gepensioneerden krijgen in 2027 mogelijk tot 25 procent meer, maar zit je bij PFZW of PMT, dan houd je in januari juist minder over

shutterstock_2522071213

Gasprijs daalt hard: nu vastzetten of toch nog even wachten?

generated-image (10)

Geen ondergoed dragen: is dat erg? Dit gebeurt er met je lichaam

Iemand spoelt een vergiet met aardbeien af onder de keukenkraan.

Op deze groenten en fruit zitten de meeste bestrijdingsmiddelen. Helpt het om te wassen of schillen?

shutterstock_2512617987

Ook in incognito: deze pornosites delen je gegevens al voordat je toestemming geeft

anp061126094 1

Yeşilgöz: gesprek belastingplan heeft langer geduurd dan nodig en dat ligt uiteraard aan anderen

Loading