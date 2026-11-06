Techgraadmeter Nasdaq herstelt op Wall Street na koersdreun

NEW YORK (ANP) - Techbeurs Nasdaq toonde vrijdag wat herstel in New York na de koersdreun een dag eerder. Koopjesjagers sloegen toe en kochten vooral chipaandelen na de verkoopgolf in de sector op donderdag. Die golf werd aangewakkerd door de vrees dat een Democratische meerderheid in het Amerikaanse Congres zou kunnen leiden tot strengere regelgeving voor kunstmatige intelligentie (AI) en vertraging van de bouw van AI-datacenters.

Eerder dit jaar zorgden de optimistische verwachtingen over AI en de snelle groei van de sector nog voor recordniveaus op de beurzen en flinke koersstijgingen van AI-gerelateerde aandelen, waaronder die van de chipbedrijven.

De Nasdaq noteerde kort na opening van de markt 1,4 procent hoger op 24.661 procent. De techgraadmeter kelderde een dag eerder 5,5 procent. Dat was het grootste dagverlies sinds april vorig jaar, toen president Donald Trump met zijn wereldwijde importheffingen voor paniek zorgde op de beurzen.

De brede S&P 500-index toonde een voorzichtig herstel en won 0,6 procent tot 7397 punten. De index van de vijfhonderd grootste Amerikaanse bedrijven sloot donderdag ruim 4 procent lager. De bekende Dow-Jonesindex ging vrijdag wel verder omlaag en zakte 0,7 procent tot 51.182 punten, na een koersval van ruim 3 procent een dag eerder.

In de Amerikaanse techsector ging donderdag voor meer dan 2,5 biljoen, oftewel ruim 2500 miljard dollar, aan beurswaarde in rook op. De 'Magnificent Seven', de zeven grootste Amerikaanse techbedrijven, zagen alleen al meer dan 1 biljoen dollar aan marktwaarde verdampen. AI-chipbedrijf Nvidia was de grootste verliezer en raakte meer dan 440 miljard dollar aan beurswaarde kwijt.

Tesla klom 3 procent, na een koersverlies van bijna 11 procent een dag eerder. Volgens topman Elon Musk stopt de autofabrikant in de loop van volgend jaar met de productie van de Cybertruck in zijn grote fabriek in Texas. Ook SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Musk, toonde herstel en won bijna 7 procent. Musks bedrijven gingen in de afgelopen twee dagen hard omlaag door de verkiezingszege van de Democraten. Musk, een belangrijke donor van de Republikeinen, zag meer dan 100 miljard dollar aan vermogen verdampen.

Airbnb werd ruim 10 procent meer waard. Het verhuurplatform verhoogde opnieuw de omzetverwachting dankzij de aanhoudende sterke vraag naar accommodaties. Farmaceut Moderna steeg 2 procent dankzij beter dan verwachte resultaten. Sportkledingmerk Under Armour zakte 3,7 procent na tegenvallende resultaten.