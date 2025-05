Jetten vraagt Wilders te stoppen met verdeeldheid zaaien om Gaza

DEN HAAG (ANP) - D66-leider Rob Jetten vindt dat PVV-leider Geert Wilders "onzinnige verdeeldheid zaait" en dat hij daarmee moet stoppen. Dat meldde hij op X aan het eind van de grote Gaza-demonstratie in Den Haag zondagmiddag, waarin hij ook meeliep.

Wilders had zich bij het begin van de protestactie op X juist negatief uitgelaten over de deelnemers, die in zijn ogen verward zijn. "Vandaag 'n demo in DHaag tegen Israël + voor Hamas. Duizenden verwarde mensen trekken een rode lijn. Ik trek ook een rode lijn. Tegen terreur en het uithongeren vd eigen bevolking door #Hamas en voor het maximaal vernietigen van hun moorddadige infrastructuur. En voor #Israël", schreef hij op X.

Jetten reageerde daar later op. "Wilders heeft altijd de mond vol van 'wat de Nederlander wil'. Totdat diezelfde Nederlander zich massaal uitspreekt tegen Wilders. Stop met onzinnige verdeeldheid zaaien. 100.000 mensen demonstreren vandaag tegen het onmenselijk leed dat onschuldige Palestijnen wordt aangedaan".