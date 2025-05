Rellen bij Philips Stadion in Eindhoven, ME grijpt in

EINDHOVEN (ANP) - Bij het Philips Stadion in Eindhoven zijn zondagavond rellen uitgebroken, bevestigt een politiewoordvoerder na berichtgeving door Omroep Brabant. "Behoorlijke groepen supporters" keren zich tegen de politie. Daarbij wordt onder meer met stenen en vuurwerk gegooid.

De ME heeft ingegrepen en probeert de rust te laten terugkeren. Bij de ongeregeldheden zou een agent gestoken zijn. Dat kan de woordvoerder niet bevestigen.

PSV behaalde zondagmiddag voor de 26e keer de landstitel. Daarna barstte op verschillende plekken in Eindhoven een groot feest los. Waarom de sfeer nu is omgeslagen, is volgens de politiewoordvoerder niet duidelijk.