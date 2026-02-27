ECONOMIE
Kunstrijders Wories, Danilova en Tsiba naar WK in Praag

Sport
door anp
vrijdag, 27 februari 2026 om 17:00
anp270226145 1
PRAAG (ANP) - Schaatsbond KNSB stuurt kunstrijdster Niki Wories en het duo Daria Danilova en Michel Tsiba naar de WK kunstrijden. Dat toernooi vindt van 24 tot en met 29 maart plaats in Praag, Tsjechië.
De 23-jarige Danilova en 28-jarige Tsiba waren deze maand het eerste kunstrijpaar ooit dat voor Nederland in actie kwam op de Spelen. Het duo werd zeventiende in de korte kür met een score van 64,07 punten, een persoonlijk record. Alleen de eerste zestien van de negentien deelnemende koppels mochten in Milaan de vrije kür schaatsen.
Wories deed begin dit jaar voor het eerst na vijf jaar weer mee aan de EK. Ze sloot haar loopbaan in 2022 af en trad daarna in dienst als disciplinemanager bij de KNSB. Afgelopen zomer meldde ze terug te keren op het ijs en haar functie bij de schaatsbond neer te leggen. Bij de EK in januari dit jaar slaagde ze er niet in zich te plaatsen voor de vrije kür.
