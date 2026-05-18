Jetten wil na asieloverleg meer 'maatwerk' voor opvang gemeenten

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil samen met gemeenten meer inzetten op "maatwerk" in lokale asielopvang, zei premier Rob Jetten (D66) na afloop van overleg met bestuurders uit gemeenten en provincies. Een speciaal "vliegend team" moet gemeenten ondersteunen die nu nog niet voldoende capaciteit hebben om hun aandeel aan vluchtelingen op te vangen. Wat het team precies gaat doen en hoe het maatwerk eruit moet zien, zei Jetten er niet bij.

Jetten sprak met de bestuurders na enkele onrustige weken rondom opvanglocaties. Bij rellen in Loosdrecht werd brand gesticht bij een noodopvang. "Dit gaat alle perken te buiten", herhaalde de premier.

Hij sloot zich aan bij een oproep van bestuurders aan politici om niet langer begrip te tonen voor gewelddadige demonstranten. "Hierop is geen enkele nuance mogelijk. We moeten het keihard veroordelen en die mensen moeten snel worden opgespoord en gestraft." Jetten sprak het Openbaar Ministerie daarover, dat volgens hem "zeer gemotiveerd" is om achter de relschoppers aan te gaan.