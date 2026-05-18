ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jetten wil na asieloverleg meer 'maatwerk' voor opvang gemeenten

Samenleving
door anp
maandag, 18 mei 2026 om 22:19
anp180526174 1
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil samen met gemeenten meer inzetten op "maatwerk" in lokale asielopvang, zei premier Rob Jetten (D66) na afloop van overleg met bestuurders uit gemeenten en provincies. Een speciaal "vliegend team" moet gemeenten ondersteunen die nu nog niet voldoende capaciteit hebben om hun aandeel aan vluchtelingen op te vangen. Wat het team precies gaat doen en hoe het maatwerk eruit moet zien, zei Jetten er niet bij.
Jetten sprak met de bestuurders na enkele onrustige weken rondom opvanglocaties. Bij rellen in Loosdrecht werd brand gesticht bij een noodopvang. "Dit gaat alle perken te buiten", herhaalde de premier.
Hij sloot zich aan bij een oproep van bestuurders aan politici om niet langer begrip te tonen voor gewelddadige demonstranten. "Hierop is geen enkele nuance mogelijk. We moeten het keihard veroordelen en die mensen moeten snel worden opgespoord en gestraft." Jetten sprak het Openbaar Ministerie daarover, dat volgens hem "zeer gemotiveerd" is om achter de relschoppers aan te gaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2671342799

Vergeet voor je vakantie geen cash: ook in Spanje en Griekenland blijft contant geld onmisbaar

ANP-545157350

Van Barneveld hangt pijlen aan de wilgen en verhuist naar Engeland: "Lijdensweg die maar niet stopt"

260748289

Vergeten gezinsauto maakt comeback: ‘beste occasion ooit’ kost nog geen 3000 euro

Header - Match Plan 675 x 427

Steeds meer ondernemers verdienen twee keer aan de verkoop van hun bedrijf

ANP-515614682

Lelystad gaat open, maar wat heb jij eraan?

ANP-557206546

'Terwijl bedrijven schreeuwen om mensen, blijven statushouders werkloos'

Loading