Wall Street herstelt deels na uitspraak Trump over aanval op Iran

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenmarkten wisten maandag in het laatste handelsuur een belangrijk deel van de eerdere verliezen goed te maken. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Donald Trump had gezegd dat een op dinsdag voorziene aanval op Iran niet doorgaat. Er zijn momenteel diplomatieke inspanningen om Iran en de VS tot een overeenkomst te brengen. De aanval is volgens hem tot nader order uitgesteld.

De toonaangevende S&P 500-index verloor uiteindelijk nog geen 0,1 procent op 7403,05 punten. Techbeurs Nasdaq eindigde 0,5 procent lager op 26.090,73 punten, terwijl de Dow-Jonesindex 0,3 procent hoger sloot op 49.686,12 punten.

Eerder op de dag gingen beleggers over tot winstnemingen, in afwachting van nieuwe ontwikkelingen rond het conflict in het Midden-Oosten. Vooral chipbedrijven moesten het ontgelden.