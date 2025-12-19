ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tata Steel naar rechter om dreiging van sluiting fabriek

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 december 2025 om 16:00
anp191225178 1
IJMUIDEN (ANP) - Tata Steel heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de provincie Noord-Holland rond kooksgasfabriek 2. De provincie wees vorige week het bezwaar af van het staalbedrijf tegen een eis van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Dat betekent dat als na 24 december blijkt dat kooksgasfabriek 2 nog steeds niet voldoet aan de technische en wettelijke eisen, de omgevingsdienst kan besluiten over te gaan tot intrekking van de vergunning.
"De eerste inspecties staan al gepland", zegt een woordvoerster van OD NZKG. Ze benadrukt wel dat het onderzoek lang kan duren en dat de omgevingsdienst dus zeker niet op korte termijn een besluit neemt over het mogelijk intrekken van de vergunning.
Tata Steel had de rechtbank om een voorlopige voorziening gevraagd, een tijdelijke maatregel om "onherstelbare gevolgen" te voorkomen tot er een definitieve uitspraak is in de beroepszaak. Dat verzoek is echter afgewezen, volgens de rechter omdat er geen spoedeisend belang is.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2387639367

9 rare symptomen die je volgens cardiologen nooit mag negeren

Scherm­afbeelding 2025-12-19 om 05.39.20

Femke Wiersma en Caroline van der Plas bijten eindelijk in de stront

AA1SqFiN

Als je schreeuwt in een ruzie, is er méér aan de hand

0cfd1c36-f55a-4d0d-8fb0-908672527075

Waarom heteromannen massaal afhaken van binding

54076672_l

Droomhuis in de zon? Zo kan je pensioen tegenvallen na emigratie

75583197_m

Moet je echt elke dag schone sokken aan?

Loading