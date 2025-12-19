Tata Steel naar rechter om dreiging van sluiting fabriek

IJMUIDEN (ANP) - Tata Steel heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de provincie Noord-Holland rond kooksgasfabriek 2. De provincie wees vorige week het bezwaar af van het staalbedrijf tegen een eis van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Dat betekent dat als na 24 december blijkt dat kooksgasfabriek 2 nog steeds niet voldoet aan de technische en wettelijke eisen, de omgevingsdienst kan besluiten over te gaan tot intrekking van de vergunning.

"De eerste inspecties staan al gepland", zegt een woordvoerster van OD NZKG. Ze benadrukt wel dat het onderzoek lang kan duren en dat de omgevingsdienst dus zeker niet op korte termijn een besluit neemt over het mogelijk intrekken van de vergunning.

Tata Steel had de rechtbank om een voorlopige voorziening gevraagd, een tijdelijke maatregel om "onherstelbare gevolgen" te voorkomen tot er een definitieve uitspraak is in de beroepszaak. Dat verzoek is echter afgewezen, volgens de rechter omdat er geen spoedeisend belang is.