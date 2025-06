Jetten wordt opnieuw lijsttrekker voor D66

DEN HAAG (ANP) - Partijleider Rob Jetten (38) wordt opnieuw lijsttrekker voor zijn partij. De leden van D66 moeten zich er formeel nog over uitspreken, maar Jetten kreeg als enige kandidaat voldoende ondersteuningsverklaringen om aan een lijsttrekkersverkiezing mee te kunnen doen.

Jetten zit sinds 2017 in de Tweede Kamer. In 2022 werd zijn Kamerlidmaatschap onderbroken toen hij in het kabinet-Rutte IV minister voor Klimaat en Energie werd.

In 2018 volgde Jetten Alexander Pechtold op als fractievoorzitter en in 2023 nam hij het partijleiderschap van Sigrid Kaag over. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van dat jaar haalde D66 negen zetels.