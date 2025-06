Belg Meeus sprint naar ritzege in Ronde van Zwitserland

NEUHAUSEN AM RHEINFALL (ANP/BELGA) - Jordi Meeus heeft vrijdag de zesde etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Belgische wielrenner van Red Bull Bora-hansgrohe bleef na een 186,7 kilometer lange rit tussen Chur en Neuhausen am Rheinfall de Italiaan Davide Ballerini in de massasprint voor. De Brit Lewis Askey werd derde.

De Zwitsers Stefan Küng en Mauro Schmid, de Australiër Harry Sweeny en de Fransman Romain Grégoire reden met zijn vieren lange tijd voorop. Het peloton haalde de kopgroep anderhalve kilometer voor de finish bij, waarna het op een sprint aankwam. De Nederlander Danny van Poppel trok de sprint voor zijn ploeggenoot Meeus goed aan.

Voor de 26-jarige Meeus is het zijn tweede zege van het seizoen na ritwinst in de Ronde van de Algarve. "Het was tot nu toe een moeilijke week voor mij, dat zeker. Al die beklimmingen, dat is niet mijn favoriete terrein", zei Meeus na afloop. "Ik merkte vandaag meteen dat ik de goeie benen had. Ik ben heel blij dat ik het heb kunnen afmaken."

Klimwerk

De Fransman Kévin Vauquelin blijft leider in het algemeen klassement.

Zaterdag wacht voor de renners een etappe met flink wat klimwerk tussen Neuhausen am Rheinfall en Emmetten. De 88e Ronde van Zwitserland eindigt zondag met een tien kilometer lange klimtijdrit.