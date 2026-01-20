ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jetten ziet kansen voor samenwerking met opgestapte PVV'ers

Samenleving
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 15:34
bijgewerkt om dinsdag, 20 januari 2026 om 15:40
anp200126174 1
 - De  komst van een nieuwe fractie die "constructief wil samenwerken, biedt kansen" voor D66-leider Rob Jetten. Dat zegt hij in reactie op het nieuws dat zeven PVV-Kamerleden zich afsplitsen.
Zijn partij sluit de PVV-dissidenten dus niet op voorhand uit, maar "de vraag is nog even wat hun inhoudelijke koers wordt. Dat zullen we de komende weken merken."
Jetten kon niet zeggen of de nieuwe fractie, onder leiding van Gidi Markuszower ook uitgenodigd zal worden om te praten over mogelijke steun voor de minderheidscoalitie die D66, VVD en CDA gaan vormen. "Dat moet ik eerst bespreken met de informateur."
loading

POPULAIR NIEUWS

anp190126178 1

Trump tegen Britse premier: ik ben mogelijk verkeerd geïnformeerd

9effc1f6-40d2-4845-a82c-5db985f15091 (1)

De baas van ICE ziet er uit als een officier uit een nazi-film. Dat is blijkbaar opzettelijk

ANP-544031134

Meedoen? Petitie voor boycot WK voetbal ruim 50.000 keer ondertekend

ANP-547937761

Zien: Trump schoffeert Macron; Sjuul Paradijs roept op om VS compleet te boycotten

272760399_m

Waarom Scandinaviërs zonder zon toch geen winterdip hebben

shutterstock_2492078929

Waarom vrouwen (vaak) vallen voor foute mannen

Loading