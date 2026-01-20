Jetten ziet kansen voor samenwerking met opgestapte PVV'ers

- De komst van een nieuwe fractie die "constructief wil samenwerken, biedt kansen" voor D66-leider Rob Jetten. Dat zegt hij in reactie op het nieuws dat zeven PVV-Kamerleden zich afsplitsen.

Zijn partij sluit de PVV-dissidenten dus niet op voorhand uit, maar "de vraag is nog even wat hun inhoudelijke koers wordt. Dat zullen we de komende weken merken."

Jetten kon niet zeggen of de nieuwe fractie, onder leiding van Gidi Markuszower ook uitgenodigd zal worden om te praten over mogelijke steun voor de minderheidscoalitie die D66, VVD en CDA gaan vormen. "Dat moet ik eerst bespreken met de informateur."