Traangas en vuurwerk bij boerenprotest bij Europees Parlement

STRAATSBURG (ANP) - Bij een boerenprotest bij het Europees Parlement in Straatsburg gooien demonstranten met vuurwerk naar de politie. De politie schiet op haar beurt met traangas. Er zijn honderden boeren bijeen voor een protest bij het parlement.

De boeren demonstreren tegen de handelsdeal met Mercosur-landen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. Ze zijn bang te worden weggeconcurreerd door landbouwproducten uit de Zuid-Amerikaanse landen. Ze dragen onder meer spandoeken waarop voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen wordt opgeroepen af te treden.

Vorige maand liepen boerenprotesten in Brussel uit op rellen. Er werden brandjes gesticht en met stenen, vuurwerk en aardappels naar de politie gegooid.