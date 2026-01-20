Voorlopig blijven provinciale PVV'ers Wilders trouw

DEN HAAG (ANP) - Voorlopig blijven vertegenwoordigers van de PVV in de provincies Geert Wilders trouw. In de Tweede Kamer besloten zeven PVV'ers dinsdag de fractie te verlaten, maar in de Provinciale Staten hebben nog geen volksvertegenwoordigers zich afgescheiden. PVV'ers uit in ieder geval Zuid-Holland, Overijssel, Zeeland, Limburg en Drenthe zeggen bij de partij van Wilders te blijven.

"Namens onze fractie kan ik aangeven dat we onvoorwaardelijk achter Geert en de PVV blijven staan", aldus Henk de Vree, voorzitter van de Zuid-Hollandse PVV-fractie en oud-Kamerlid. Jeremy Mooiman, een van de vier PVV-Statenleden in Zuid-Holland, zit ook in de Tweede Kamer.

Gerrit Jansen zegt namens de PVV in Overijssel "loyaal" te zijn aan de partij. "Natuurlijk moet je een campagne analyseren, dat is altijd goed om te doen. Misschien hebben we hier en daar wat laten liggen. Maar ik ben absoluut verrast dat dit clubje uit de fractie stapt."

Overvallen

Ook de Drentse PVV is verrast door de verwikkelingen in Den Haag. Het heeft geen gevolgen voor de Drentse PVV-fractie. "Wij bewaren de eenheid hier. Opsplitsen lost niets op", aldus fractievoorzitter Bert Vorenkamp.

De Limburgse PVV-fractie is overvallen door het nieuws, aldus fractievoorzitter Bart Megens. Met zes zetels is de PVV de tweede partij in de Provinciale Staten en de grootste oppositiepartij. "Het wordt eerst evalueren wat hier aan de hand is geweest", zegt Megens. "Tot die tijd blijven we de vaste koers varen. Wat in Den Haag gebeurt, staat los van wat we hier in Limburg doen."

Vooralsnog loyaal

Patrick van der Hoeff, PVV-fractievoorzitter in Zeeland, laat weten dat hij vooralsnog loyaal blijft aan Wilders. Van der Hoeff zegt dat het nieuws over het vertrek van een aantal fractieleden voor hem als een verrassing is gekomen en dat hij gaat informeren wat de precieze aanleiding is.

Flevoland is de enige provincie waar de PVV in de coalitie zit. De Flevolandse fractievoorzitter Bianca Goeman geeft vooralsnog "geen commentaar" op de breuk in de landelijke PVV-fractie. Ook de tweemansfractie van de PVV in Gelderland wil nog niet reageren. "Omdat ik nog niet van alles intern op de hoogte ben", zegt fractievoorzitter Kurt Bossmann.